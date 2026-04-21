Охотники. Сезон 1. Серия 74
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Сериалы
Охотники
1-й сезон
74-я серия
9.12020, Охотники. Сезон 1. Серия 74
ТВ-шоу, Криминал18+

Охотники (сериал, 2020) сезон 1 серия 74 смотреть онлайн бесплатно

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О сериале

Владимир Сорков, Вячеслав Василевский и Дарья Рубинская не супергерои — они обычные ребята, которые внедряются в преступные группировки и разоблачают мошеннические схемы изнутри. Под руководством главного ловца на мошенников Влада Чижова, «Охотники» выходят на след бандитов и рискуют собственной безопасностью, чтобы разворошить гнездо обмана. Торговля липовыми лекарствами, аферы с банковскими картами, вредоносный искусственный интеллект — ни одна схема не останется без внимания в остросюжетной телепередаче.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Криминал
Время
44 мин / 00:44

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