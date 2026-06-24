Однажды в России. Сезон 9. Серия 13
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Сериалы
Однажды в России
9-й сезон
13-я серия
9.12022, Однажды в России. Сезон 9. Серия 13
Комедия16+
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Однажды в России (сериал, 2022) сезон 9 серия 13 смотреть онлайн

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О сериале

В сатирическом шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ нет высокого юмора для избранных. Это собрание скетчей об общероссийских социально-бытовых реалиях, близких любому жителю нашей необъятной страны. Актеры шоу умело и талантливо перевоплощаются в халатных врачей, ленивых полицейских, хитрых политиков, девушек самой древней профессии, рабочих, строителей, бизнесменов, мам, пап и подростков. Они смело говорят на всю Россию о проблемах, обсуждаемых на шестиметровых кухнях российских квартир, но не серьезно, а с доброй порцией жгучей сатиры.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.6 IMDb