WinkСериалыОднажды в России6-й сезон3-я серия
9.02019, Однажды в России. Сезон 6. Серия 3
Комедия16+
Серия в подписке «PREMIER»
Однажды в России (сериал, 2019) сезон 6 серия 3 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+44 мин
Однажды в России
Сезон 6 Серия 1
- 16+43 мин
Однажды в России
Сезон 6 Серия 2
- 16+44 мин
Однажды в России
Сезон 6 Серия 3
- 16+42 мин
Однажды в России
Сезон 6 Серия 4
- 16+43 мин
Однажды в России
Сезон 6 Серия 5
- 16+44 мин
Однажды в России
Сезон 6 Серия 6
- 16+43 мин
Однажды в России
Сезон 6 Серия 7
- 16+49 мин
Однажды в России
Сезон 6 Серия 8
- 16+38 мин
Однажды в России
Сезон 6 Серия 9
- 16+45 мин
Однажды в России
Сезон 6 Серия 10
- 16+45 мин
Однажды в России
Сезон 6 Серия 11
- 16+45 мин
Однажды в России
Сезон 6 Серия 12
- 16+45 мин
Однажды в России
Сезон 6 Серия 13
- 16+49 мин
Однажды в России
Сезон 6 Серия 14
- 16+38 мин
Однажды в России
Сезон 6 Серия 15
- 16+49 мин
Однажды в России
Сезон 6 Серия 16
- 16+46 мин
Однажды в России
Сезон 6 Серия 17
- 16+46 мин
Однажды в России
Сезон 6 Серия 18
- 16+43 мин
Однажды в России
Сезон 6 Серия 19
- 16+43 мин
Однажды в России
Сезон 6 Серия 20
- 16+45 мин
Однажды в России
Сезон 6 Серия 21
- 16+42 мин
Однажды в России
Сезон 6 Серия 22
- 16+44 мин
Однажды в России
Сезон 6 Серия 23
- 16+47 мин
Однажды в России
Сезон 6 Серия 24
- 16+45 мин
Однажды в России
Сезон 6 Серия 25
- 16+47 мин
Однажды в России
Сезон 6 Серия 26
О сериале
В сатирическом шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ нет высокого юмора для избранных. Это собрание скетчей об общероссийских социально-бытовых реалиях, близких любому жителю нашей необъятной страны. Актеры шоу умело и талантливо перевоплощаются в халатных врачей, ленивых полицейских, хитрых политиков, девушек самой древней профессии, рабочих, строителей, бизнесменов, мам, пап и подростков. Они смело говорят на всю Россию о проблемах, обсуждаемых на шестиметровых кухнях российских квартир, но не серьезно, а с доброй порцией жгучей сатиры.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
4.6 IMDb