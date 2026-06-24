WinkСериалыОднажды в России1-й сезон13-я серия
9.22014, Однажды в России. Сезон 1. Серия 13
Комедия16+
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Однажды в России (сериал, 2014) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
О сериале
В сатирическом шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ нет высокого юмора для избранных. Это собрание скетчей об общероссийских социально-бытовых реалиях, близких любому жителю нашей необъятной страны. Актеры шоу умело и талантливо перевоплощаются в халатных врачей, ленивых полицейских, хитрых политиков, девушек самой древней профессии, рабочих, строителей, бизнесменов, мам, пап и подростков. Они смело говорят на всю Россию о проблемах, обсуждаемых на шестиметровых кухнях российских квартир, но не серьезно, а с доброй порцией жгучей сатиры.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
4.6 IMDb