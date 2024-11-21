Одна любовь на двоих (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Лера, бывшая детдомовка, воспитывает дочь одна. Сожитель, а по совместительству отец ребёнка, её бросил, зарплата маленькая, и рядом нет того, кто поддержал бы и помог в трудную минуту. Непримиримый характер и сиротское прошлое приводят Леру к столкновению с органами опеки в лице начальницы районного отдела пятидесятилетней Антонины Сидоровой. Антонина, рассчитывая на продвижение по службе, с энтузиазмом берётся помочь Лере наладить жизнь. Случайно девушка знакомится с её сыном Геной. Молодые люди влюбляются друг в друга и решают пожениться. Антонина категорически против этих отношений и делает всё, чтобы разлучить влюблённых.

