Одинокие сердца (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Лиза Грушина может по фотографии узнавать, подходят ли влюблённые друг другу. Однажды она говорит мужчине, который обращается к ней за помощью, что не видит его вместе с будущей невестой, и он вымещает злость на Лизе. Вскоре оказывается, что этот грубиян – её новый коллега. Присматриваясь друг к другу, герои проникаются взаимной симпатией.

