Контент станет доступным 09.10.2025
Одиннадцатое тело (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+8октября
Одиннадцатое тело
Сезон 1 Серия 1
- 16+8октября
Одиннадцатое тело
Сезон 1 Серия 2
- 16+9октября
Одиннадцатое тело
Сезон 1 Серия 3
- 16+9октября
Одиннадцатое тело
Сезон 1 Серия 4
- 16+10октября
Одиннадцатое тело
Сезон 1 Серия 5
- 16+10октября
Одиннадцатое тело
Сезон 1 Серия 6
- 16+11октября
Одиннадцатое тело
Сезон 1 Серия 7
О сериале
Когда среди пожертвованных на научные цели тел появляется не значащийся в бумагах труп, следовательница полиции начинает расследование, которое сталкивает ее с мафиозными группировками. Детективный триллер «Одиннадцатое тело» — сериал из Израиля о насилии и коррупции.
В лаборатории медицинского факультета института Технион в Хайфе должно было появиться 10 тел для научных исследований. Когда туда привозят на одно больше, сотрудники института поначалу списывают это на бюрократическую ошибку. Но следовательница Айрис Абрамов считает, что это — изощренная попытка избавиться от тела после убийства. Погружаясь в обстоятельства произошедшего, она обнаруживает, что в городе с молчаливого согласия коррумпированных полицейских идет мафиозная война. Когда же Айрис узнает слишком много, под угрозой оказывается не только она, но и ее близкие.
Чем закончится ее расследование, вы узнаете из триллера «Одиннадцатое тело». Сериал 2024 года вы сможете найти в нашем онлайн-кинотеатре Wink.
