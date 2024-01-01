Одиннадцатое тело (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Одиннадцатое тело. Сезон 1. Серия 4
Одиннадцатое тело
1-й сезон
4-я серия
2024, Af Ehad Lo Ozev et Palo Alto
Триллер16+

Контент станет доступным 09.10.2025

О сериале

Когда среди пожертвованных на научные цели тел появляется не значащийся в бумагах труп, следовательница полиции начинает расследование, которое сталкивает ее с мафиозными группировками. Детективный триллер «Одиннадцатое тело» — сериал из Израиля о насилии и коррупции.

В лаборатории медицинского факультета института Технион в Хайфе должно было появиться 10 тел для научных исследований. Когда туда привозят на одно больше, сотрудники института поначалу списывают это на бюрократическую ошибку. Но следовательница Айрис Абрамов считает, что это — изощренная попытка избавиться от тела после убийства. Погружаясь в обстоятельства произошедшего, она обнаруживает, что в городе с молчаливого согласия коррумпированных полицейских идет мафиозная война. Когда же Айрис узнает слишком много, под угрозой оказывается не только она, но и ее близкие.

Чем закончится ее расследование, вы узнаете из триллера «Одиннадцатое тело». Сериал 2024 года вы сможете найти в нашем онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Израиль
Жанр
Триллер

Рейтинг

7.3 IMDb