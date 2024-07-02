Один-единственный (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+45 мин
Один-единственный
Сезон 1 Серия 1
- 18+46 мин
Один-единственный
Сезон 1 Серия 2
- 18+45 мин
Один-единственный
Сезон 1 Серия 3
- 18+45 мин
Один-единственный
Сезон 1 Серия 4
- 18+45 мин
Один-единственный
Сезон 1 Серия 5
- 18+46 мин
Один-единственный
Сезон 1 Серия 6
- 18+45 мин
Один-единственный
Сезон 1 Серия 7
- 18+46 мин
Один-единственный
Сезон 1 Серия 8
- 18+46 мин
Один-единственный
Сезон 1 Серия 9
- 18+46 мин
Один-единственный
Сезон 1 Серия 10
- 18+46 мин
Один-единственный
Сезон 1 Серия 11
- 18+45 мин
Один-единственный
Сезон 1 Серия 12
- 18+46 мин
Один-единственный
Сезон 1 Серия 13
- 18+46 мин
Один-единственный
Сезон 1 Серия 14
- 18+46 мин
Один-единственный
Сезон 1 Серия 15
- 18+46 мин
Один-единственный
Сезон 1 Серия 16
- 18+46 мин
Один-единственный
Сезон 1 Серия 17
- 18+44 мин
Один-единственный
Сезон 1 Серия 18
- 18+45 мин
Один-единственный
Сезон 1 Серия 19
- 18+46 мин
Один-единственный
Сезон 1 Серия 20
- 18+47 мин
Один-единственный
Сезон 1 Серия 21
- 18+45 мин
Один-единственный
Сезон 1 Серия 22
- 18+46 мин
Один-единственный
Сезон 1 Серия 23
- 18+47 мин
Один-единственный
Сезон 1 Серия 24
О сериале
Девушка, предназначенная в жены брату императора, становится его ученицей и все же влюбляется в своего учителя. «Один-единственный», дорама в историческом сеттинге, снята режиссером, зарекомендовавшим себя в жанре благодаря «Башне лотоса с благоприятными узорами».
Чжоу Шэньчэнь рос в тени своего брата-императора, но с детства мечтал проявить себя. Поэтому он рано покинул дом и отправился искать славы в боях. Цуй Шии, напротив, была предначертана тихая судьба: образованная девушка из благородной семьи должна была стать женой Чжоу Шэньчэня. Однако ее семья была втянута в жестокие политические игры, и Цуй Шии потеряла способность говорить. Вернувшись во дворец, Чжоу Шэньчэнь желает примирить королевскую семью с родом Шии. Для этого он берет Цуй к себе в ученицы. Чем больше времени двое проводят вместе, тем больше крепнут их чувства друг к другу.
Смогут ли возлюбленные быть вместе несмотря на интриги дворца? Об этом расскажет китайская дорама «Один-единственный» с русской озвучкой, смотреть которую можно в подписке Amediateka на видеосервисе Wink.