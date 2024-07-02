Один-единственный. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Один-единственный
1-й сезон
4-я серия
9.22021, Один-единственный. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Один-единственный (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Девушка, предназначенная в жены брату императора, становится его ученицей и все же влюбляется в своего учителя. «Один-единственный», дорама в историческом сеттинге, снята режиссером, зарекомендовавшим себя в жанре благодаря «Башне лотоса с благоприятными узорами».

Чжоу Шэньчэнь рос в тени своего брата-императора, но с детства мечтал проявить себя. Поэтому он рано покинул дом и отправился искать славы в боях. Цуй Шии, напротив, была предначертана тихая судьба: образованная девушка из благородной семьи должна была стать женой Чжоу Шэньчэня. Однако ее семья была втянута в жестокие политические игры, и Цуй Шии потеряла способность говорить. Вернувшись во дворец, Чжоу Шэньчэнь желает примирить королевскую семью с родом Шии. Для этого он берет Цуй к себе в ученицы. Чем больше времени двое проводят вместе, тем больше крепнут их чувства друг к другу.

Смогут ли возлюбленные быть вместе несмотря на интриги дворца? Об этом расскажет китайская дорама «Один-единственный» с русской озвучкой, смотреть которую можно в подписке Amediateka на видеосервисе Wink.

Страна
Китай
Жанр
Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.6 IMDb