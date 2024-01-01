Обратный отсчет до Парижа (сериал, 2024) сезон 1 серия 53 смотреть онлайн бесплатно

Стадион de France
Чего ждать от Олимпиады 2024 года, которая пройдет в столице Франции впервые за 100 лет? Об этом расскажет увлекательный документальный сериал «Обратный отсчет до Парижа» — смотреть онлайн его можно на нашем видеосервисе.

Шанс провести Олимпиаду на своей территории — большая честь для страны. И все же, помимо престижа, соревнования приносят много хлопот — это доказали игры в Афинах и Рио-де-Жанейро. Но организаторы следующей Олимпиады, которая пройдет в Париже, уверены, что им удастся избежать ошибок предыдущих хозяев и устроить незабываемые соревнования по высшему разряду. Зрители сериала смогут не только заглянуть за кулисы главного спортивного события в мире, но и узнать о выдающихся спортсменах и спортсменках, которые примут в нем участие.

Узнать больше об Олимпиаде в столице Франции, процессе ее подготовки и ее участниках, вы сможете, когда будете смотреть «Обратный отсчет до Парижа» (2024) на Wink.

