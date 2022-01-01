Обратная сторона красоты (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Расследование опасностей в индустрии красоты. Какие химикаты скрываются за привычными процедурами, ставшими для нас неотъемлемой частью повседневности? Могут ли бьюти-практики нанести серьезный вред здоровью? И сколько денег зарабатывают на нас маркетологи, утверждающие, что очередной ультраомолаживающий эко-крем — это абсолютный маст-хэв в любой косметичке?



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