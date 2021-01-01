Обломки (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Научно-фантастический сериал про спецагентов на опасном задании покажет исследование разрушенного космического корабля. Казалось бы, рутинная работа. Однако обломки внеземного судна способны влиять на законы физики и поведение людей. Двум агентам специального назначения предстоит немало покопаться в этом странном деле — во всех смыслах.



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