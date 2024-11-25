Обещаю не любить (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Успешный ландшафтный дизайнер Екатерина работает в лучшем архитектурном бюро города. Новый масштабный проект обещает открыть девушке карьерные перспективы, о которых она давно мечтала. Но вскоре Екатерина узнаёт, что у неё серьезная болезнь. Желая завершить важный проект, Екатерина решает никому об этом не рассказывать, из-за чего впоследствии теряет не только дело жизни, но и любимого человека…

