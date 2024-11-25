WinkСериалыОбещаю не любить1-й сезон2-я серия
Обещаю не любить (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.02023, Обещаю не любить. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама18+
Сезоны и серии
О сериале
Успешный ландшафтный дизайнер Екатерина работает в лучшем архитектурном бюро города. Новый масштабный проект обещает открыть девушке карьерные перспективы, о которых она давно мечтала. Но вскоре Екатерина узнаёт, что у неё серьезная болезнь. Желая завершить важный проект, Екатерина решает никому об этом не рассказывать, из-за чего впоследствии теряет не только дело жизни, но и любимого человека…