Обещаю не любить. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Обещаю не любить
1-й сезон
2-я серия

Обещаю не любить (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.02023, Обещаю не любить. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Успешный ландшафтный дизайнер Екатерина работает в лучшем архитектурном бюро города. Новый масштабный проект обещает открыть девушке карьерные перспективы, о которых она давно мечтала. Но вскоре Екатерина узнаёт, что у неё серьезная болезнь. Желая завершить важный проект, Екатерина решает никому об этом не рассказывать, из-за чего впоследствии теряет не только дело жизни, но и любимого человека…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг