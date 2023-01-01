О, спорт, ты жив? (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Документальное путешествие по России, честно повествующее о сложностях и победах в развитии отечественного спорта. «О спорт! Ты жив?» — тревел-шоу, в котором поучаствовали как олимпийские чемпионы, так и начинающие спортсмены.



Съемочная группа шоу побывала в разных городах нашей страны и расспросила людей о том, что для них значит спорт. Звезда российского волейбола Екатерина Гамова вспоминает, как тренировалась и мечтала о крупных чемпионатах. Семен Елистратов, выигравший Олимпийские игры по шорт-треку, приводит авторов проекта в Ледовый дворец, названный в его честь. Данил Лысенко, блистательный легкоатлет и чемпион мира по прыжкам в высоту, делится трудным опытом возвращения к любимому делу после дисквалификации. В кадре появляются фанаты, подающие надежды спортсмены и их наставники.



Где тренируют лучших борцов страны? Где расположена наша первая лыжня? Где со спортом дела обстоят на пятерку, а где еще есть над чем поработать? Об этом расскажет «О спорт! Ты жив?» (2024)



