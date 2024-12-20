О чем молчит Полин (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Бывший муж Полин по трагической случайности упал с самодельных строительных лесов в саду. Когда это случилось, Полин тоже была там. Она звонит в службу спасения, однако действует несколько странно и поступает так неумело, что навлекает на себя подозрения окружающих. И даже восьмилетний сын Полин убежден в ее виновности.



В итоге женщина оказывается под стражей. В подавленном состоянии она сталкивается с системой правосудия, не находя нужных слов в свою защиту. Долгие годы презрения и ежедневных унижений в непростых отношениях с мужем ослабляют Полин. Стремясь скорее закрыть дело, судебный следователь быстро выявляет мотив преступления. Беззащитная Полин, несмотря на все препятствия, стремится вернуть себе свободу и желание жить дальше.

