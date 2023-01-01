О чем говорят мужчины. Простые удовольствия. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
1-й сезон
5-я серия
8.52023, О чем говорят мужчины. Простые удовольствия. Сезон 1. Серия 5
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О чем говорят мужчины. Простые удовольствия (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Расширенная восьмисерийная версия прогулки Леши, Славы, Саши и Камиля по Москве летом спокойного доковидного 2019 года. Любимые герои выходят на Садовое кольцо, чтобы заглянуть в несколько баров, встретить знакомых и не очень людей и, конечно же, обсудить волнующие их вопросы. К примеру, стоит ли Саше бросать любимое дело, продавать бизнес за большие деньги и отправляться на покой? А есть ли настоящая, искренняя женская дружба? Можно ли увольнять друзей? И для чего вообще нужны пикантные фото? Вы можете увидеть участников «Квартета И» и камео множества звезд, когда будете смотреть сериал «О чем говорят мужчины.

Сериал О чем говорят мужчины 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг