О чем говорят мужчины. Простые удовольствия (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Расширенная восьмисерийная версия прогулки Леши, Славы, Саши и Камиля по Москве летом спокойного доковидного 2019 года. Любимые герои выходят на Садовое кольцо, чтобы заглянуть в несколько баров, встретить знакомых и не очень людей и, конечно же, обсудить волнующие их вопросы. К примеру, стоит ли Саше бросать любимое дело, продавать бизнес за большие деньги и отправляться на покой? А есть ли настоящая, искренняя женская дружба? Можно ли увольнять друзей? И для чего вообще нужны пикантные фото? Вы можете увидеть участников «Квартета И» и камео множества звезд, когда будете смотреть сериал «О чем говорят мужчины.





