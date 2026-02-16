Няня особого назначения. Сезон 2. Серия 3
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Няня особого назначения
2-й сезон
3-я серия
8.92024, Няня особого назначения. Сезон 2. Серия 3
Реалити - шоу18+
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Няня особого назначения (сериал, 2024) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Реалити о воспитании детей… и их родителей.

Детские капризы – неотъемлемая часть взросления малыша. Но что делать родителям, если ребёнок совсем перестал слушаться? Как договориться с малышом и вернуть себе роль главного в отношениях с ним?

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Время
72 мин / 01:12

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