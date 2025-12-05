Новогодние серии любимых мультфильмов (мультсериал, 2025) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Верные друзья, доброта, волшебство и много-много снега: в альманахе «Новогодние серии любимых мультфильмов» вы найдете праздничные истории с героями любимых мультиков.



Каждый отмечает Новый год по-своему. Коржик, Карамелька и Компот наряжают главную елку города с друзьями. Нюша заказывает клипсы в виде сердечек, чтобы быть самой модной среди Смешариков. Малыш Барбоскин пытается придумать, какой подарок попросить у Деда Мороза. А Дядя Федор пытается вернуть новогоднее настроение для сестренки Веры Павловны, даже когда погода за окном совсем не праздничная. Дела не всегда будут идти по плану, но магия зимних каникул неизменно расставит все по местам.



Пусть елка сверкает, а юные зрители радуются волшебству — включайте «Новогодние серии любимых мультфильмов» на Wink.

