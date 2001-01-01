Новогодние приключения. Сезон 1. Серия 2
Новогодние приключения (сериал, 2001) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Комедия18+
О сериале

Живет в стольном граде Москве молодой парень, который мечтает о карьере министерского чиновника и совершенно не думает о любви. Это не на шутку тревожит его тетю — «продвинутую» бабушку по кличке «Осколок».

Чего только она ни делает, чтобы познакомить его с какой-нибудь симпатичной девушкой! Даже заходит в Интернет-чаты. Между тем близится Новый Год и у Осколка возникает новая мысль.

Тетя подговаривает приятеля своего племянника подпоить его, уговорить бросить «министерское кресло» и устроиться в фирму сервиса Дедов Морозов и Снегурочек. Ведь там, по законам жанра, каждый день с молодым человеком ходит в паре настоящая красавица!

Наш герой соглашается и у него начинается совсем другая жизнь — полная новогодних приключений и самых разнообразных встреч…

