Новая жизнь (сериал, 2015) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Мобильная команда стилистов, визажистов, дизайнеров и психологов помогает людям изменить жизнь к лучшему. Так бывает, что в жизни замечательных, талантливых, хороших людей наступает если не черная, то серая полоса. И вот уже любимая работа не радует, дом приходит в запустение, появляется лишний вес и уходит былая легкость в отношениях с родными и любимыми. Вам срочно нужна перезагрузка, смена декораций, иными словами — новая жизнь. На помощь участникам реалити-проекта приходит суперкоманда во главе с Татьяной Арно. Стилист Катя Гершуни, архитектор Андрей Карпов, пластический хирург Андрей Искорнев — команда мечты, которая принимается за дело по всем фронтам, начиная от ремонта квартиры, заканчивая внешним преображением главных героинь. Все это и многое другое можно увидеть, если смотреть шоу «Новая жизнь» онлайн на нашем сайте.
