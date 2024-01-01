Никто ее не хочет (сериал, 2024) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн

Она знала, что значит быть нежеланной. Сара — девушка, сломленная годами насмешек и одиночества. Когда весь мир отвернулся от нее, а коварный декан университета начал свою опасную игру, казалось, надежды больше нет. Пока не появился ОН. Мистер С. — загадочный незнакомец, возникший в ее жизни, как тень. Он молча наблюдает. Беспощадно защищает. Его действия говорят громче слов, но что скрывается за этой холодной маской? Ангел-хранитель или демон в обличье спасителя? Игра в кошки-мышки начинается. Декан, одержимый Сарой, не остановится ни перед чем. Мистер С. с каждым днем становится все опаснее... и притягательнее. А Сара должна сделать выбор: довериться ли человеку, чьи мотивы темнее ночи?



Сериал Никто ее не хочет 1 сезон 32 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.