Нейро сапиенс (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
7.92020, Религия
Документальный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Почему мы часто принимаем нелепые решения? Хорошо ли справляется с задачами мозг Homo sapiens в сложном современном мире? Профессор и нейроинженер Чон Джэ-сон исследует мир в поисках сущности человечества, надеясь лучше понять людей в целом, применяя научный подход, объясняющий пять явлений, свойственных человечеству: деньги, насилие, искусство, секс и религия.
СтранаЮжная Корея
ЖанрДокументальный
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
7.9 КиноПоиск