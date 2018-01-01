Wink
Сериалы
Нейро сапиенс
1-й сезон

Нейро сапиенс (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

7.92020, Нейро сапиенс. Сезон 1 3 серии
Документальный18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Почему мы часто принимаем нелепые решения? Хорошо ли справляется с задачами мозг Homo sapiens в сложном современном мире? Профессор и нейроинженер Чон Джэ-сон исследует мир в поисках сущности человечества, надеясь лучше понять людей в целом, применяя научный подход, объясняющий пять явлений, свойственных человечеству: деньги, насилие, искусство, секс и религия.

Страна
Южная Корея
Жанр
Документальный

Рейтинг

7.9 КиноПоиск