Неверная (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Пожилой режиссер и его бывшая любовница вспоминают свой трагичный роман. «Неверная» — сериал от постановщика «Шпион, выйди вон!» Томаса Альфредсона по мотивам сценария Ингмара Бергмана.



Дэвид Говард — известный режиссер, которому недавно исполнилось 73 года. Он решет уйти на пенсию, но судьба вновь сводит его с любовью всей жизни, актрисой Марианной Воглер. Вместе они вспоминают свой запретный роман, который произошел 40 лет назад и повлиял не только на них самих, но и на их семьи. Тогда Марианна была замужем за Маркусом, другом Дэвида. У них была дочь, и все было благополучно, но знакомство с Дэвидом перевернуло жизнь Марианны с ног на голову. Любовники отдались всепоглощающей страсти, и последствия этого они ощущают и спустя годы.



Чтобы узнать, смогут ли они обуздать чувства, смотрите мини-сериал «Неверная» в подписке Amediateka на Wink.



Сериал Неверная 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.