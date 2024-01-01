Неверная (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Неверная. Сезон 1. Серия 6
7.92024, Faithless
Драма18+
О сериале

Пожилой режиссер и его бывшая любовница вспоминают свой трагичный роман. «Неверная» — сериал от постановщика «Шпион, выйди вон!» Томаса Альфредсона по мотивам сценария Ингмара Бергмана.

Дэвид Говард — известный режиссер, которому недавно исполнилось 73 года. Он решет уйти на пенсию, но судьба вновь сводит его с любовью всей жизни, актрисой Марианной Воглер. Вместе они вспоминают свой запретный роман, который произошел 40 лет назад и повлиял не только на них самих, но и на их семьи. Тогда Марианна была замужем за Маркусом, другом Дэвида. У них была дочь, и все было благополучно, но знакомство с Дэвидом перевернуло жизнь Марианны с ног на голову. Любовники отдались всепоглощающей страсти, и последствия этого они ощущают и спустя годы.

Чтобы узнать, смогут ли они обуздать чувства, смотрите мини-сериал «Неверная» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Швеция
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

