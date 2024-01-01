Неверная (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Пожилой режиссер и его бывшая любовница вспоминают свой трагичный роман. «Неверная» — сериал от постановщика «Шпион, выйди вон!» Томаса Альфредсона по мотивам сценария Ингмара Бергмана.
Дэвид Говард — известный режиссер, которому недавно исполнилось 73 года. Он решет уйти на пенсию, но судьба вновь сводит его с любовью всей жизни, актрисой Марианной Воглер. Вместе они вспоминают свой запретный роман, который произошел 40 лет назад и повлиял не только на них самих, но и на их семьи. Тогда Марианна была замужем за Маркусом, другом Дэвида. У них была дочь, и все было благополучно, но знакомство с Дэвидом перевернуло жизнь Марианны с ног на голову. Любовники отдались всепоглощающей страсти, и последствия этого они ощущают и спустя годы.
- ТАРежиссёр
Томас
Альфредсон
- ФГАктриса
Фрида
Густавссон
- ГЛАктёр
Густав
Линд
- АВАктёр
Аугуст
Витгенштайн
- ЛЭАктриса
Лена
Эндре
- ЕКАктёр
Еспер
Кристенсен
- АКАктёр
Андреас
Кундлер
- АХАктриса
Анника
Халлин
- ЭМАктриса
Эдда
Магнасон
- МКАктриса
Малин
Крепин
- СААктёр
Свен
Альстрём
- СДСценарист
Сара
Джонсен
- ТАПродюсер
Томас
Альфредсон
- ПБПродюсер
Петер
Бозе
- АКПродюсер
Анна
Кронеман
- КНХудожница
Катарина
Нюквист Эрнроот
- ДЙМонтажёр
Дино
Йонсетер
- ГЭКомпозитор
Ганс
Эк