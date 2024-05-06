Неукротимый: Повелитель Чэньцин. Сезон 1. Серия 44
Неукротимый: Повелитель Чэньцин
1-й сезон
44-я серия

Неукротимый: Повелитель Чэньцин (сериал, 2019) сезон 1 серия 44 смотреть онлайн бесплатно

9.32019, Chen qing ling
Драма, Фэнтези18+

Повелитель Темного пути возвращается в Поднебесную и рассказывает о том, что привело его к гибели. Популярная дорама с красивыми сценами сражений и фэнтезийным миром средневекового Китая по известному роману «Магистр дьявольского культа».

Вэй Усянь, старейшина Илина, когда-то ступил на Темный путь. Он обладал огромной магической силой и покровительствовал бунтарям из клана Вэньи. За свой непокорный нрав ему пришлось поплатиться. Союзные кланы объединили усилия и избавились от него подлым образом, а в летописи изобразили Усяня врагом и предателем. Спустя годы его дух возвращается в мир в новом теле. Он встречает дорогого друга Лань Ванцзи, никогда не верившего ложным обвинениям. Вместе им предстоит распутать клубок интриг и раскрыть загадочное преступление, в котором замешаны могущественные кланы. А сам Вэй Усянь поведает о том, как решил стать мастером Темного пути и какие злоключения выпали на его долю.

Узнайте, какие события переплелись в истории Вэй Усяня и как он стал могущественным основателем Пути демонизма. Погрузитесь в удивительный мир самобытного восточного фэнтези вместе с дорамой «Неукротимый: Повелитель Чэньцин» — сериал 2019 года смотреть удобнее всего на Wink.

