Непридуманные истории (сериал, 2013) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Непридуманные истории – это рассказ о простых людях в сложных ситуациях. Жизнь иногда преподносит такие сюрпризы, которые сложно представить. Однако эти сюрпризы не делают людей счастливыми. Ситуации героев неоднозначны и только комментарии специалистов, помогают разобраться зрителю в тонкостях положения участников событий.
Любовь превращается в иллюзию, остается разбитое сердце, оказывается все совсем не тем, чем казалось. В таких условиях героиня Непридуманных историй должна совладать со своими чувствами, чтобы противостоять безумному расчету. И когда, кажется, что выхода нет, находятся сочувствующие люди. Остается лишь бороться.
Героиня расставляет все по полочкам, ее счастье близко. Именно сейчас ее предостерегает главная опасность – переступить черту, и оказаться в роли своего беспринципного обидчика. Какой выбор сделает она и принесет ли этот выбор истинное счастье?