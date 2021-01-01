Непосредственно Каха. Женитьба (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.62021, Непосредственно Каха. Женитьба. Серия 3
Комедия18+
О сериале
В гости к Кахе приезжает его двоюродная сестра Шушаник — бабушка решила оставить ей в наследство свою квартиру. Чтобы не потерять наследство, Каха решает женить Шушаник на своeм друге Серго.
Рейтинг
2.5 КиноПоиск
1.9 IMDb
- ЕДРежиссёр
Евгений
Досталь
- АКАктёр
Артем
Карокозян
- АКАктёр
Артем
Калайджян
- ТТАктриса
Тамара
Турава
- ДИАктёр
Данила
Иванов
- ЛВАктриса
Лиана
Ваноян
- ИКАктёр
Ильгиз
Коэн
- ДУАктёр
Джанни
Урусов
- ГААктёр
Гегам
Аветисян
- Актриса
Юлия
Сулес
- МДАктриса
Марина
Дзядош
- АКСценарист
Артем
Калайджян
- РХСценарист
Руслан
Хачмамук
- АХПродюсер
Алексан
Хачатурян
- РХПродюсер
Руслан
Хачмамук
- ЮППродюсер
Юлия
Поддубная
- РШПродюсер
Роксана
Шукюрова
- МВХудожник
Михаил
Величко