Непосредственно Каха. Женитьба (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Непосредственно Каха. Женитьба. Серия 3
Непосредственно Каха. Женитьба
1-й сезон
3-я серия
8.62021, Непосредственно Каха. Женитьба. Серия 3
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В гости к Кахе приезжает его двоюродная сестра Шушаник — бабушка решила оставить ей в наследство свою квартиру. Чтобы не потерять наследство, Каха решает женить Шушаник на своeм друге Серго.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
18 мин / 00:18

Рейтинг

2.5 КиноПоиск
1.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Непосредственно Каха. Женитьба»