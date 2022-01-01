Строим для себя (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Привет, меня зовут Константин Зеевальд. Строю дом для себя и своей семьи с нуля и снимаю ролики об этом увлекательном процессе. В строительстве нет ничего сложного, но есть нюансы :) В процессе стройки я открываю для себя эти нюансы и делюсь своими ошибками, чтобы их не совершили вы. Я не строитель и никого не учу как надо, а просто показываю, как это сделал я. Хотите знать как построить дом своими силами, с какими трудностями вам придется столкнуться и как их преодолеть? Жду вас в числе моих подписчиков! Надеюсь мой опыт поможет вам решиться на собственную стройку. Успешного вам строительства.
