Пять женщин разного социального положения и достатка решают украсть баснословно дорогое изумрудное ожерелье с шумной вечеринки. Авантюрная комедия «Необычные подозреваемые» — сериал с Мирандой Отто о том, как общие проблемы объединяют даже тех, кто на дух не переносит друг друга.



Один роковой вечер сближает нескольких женщин, жизнь которых никогда не будет прежней. Сара — коуч по личному развитию. Эви — няня ее ребенка, переживающая семейные проблемы и уже подозрительно долго не получающая зарплату. Джиджи — привилегированная филиппинка, которая благодаря своей способности пудрить людям мозги подселяется к Берди, адвокатше на пенсии. Случай сводит их вместе, и они решают выкрасть из сейфа изумрудное ожерелье ценой в 16 миллионов долларов, принадлежащее богатой предпринимательнице Роксане, и так решить все свои финансовые трудности. Вот только они еще не знают, к каким последствиям это приведет.



Наблюдать за их приключениями позволит сериал «Необычные подозреваемые» 2021 года, смотреть онлайн который можно в подписке Amediateka на Wink.

