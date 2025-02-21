Неновые регионы: дорога домой. Сезон 1. Серия 5
Неновые регионы: дорога домой
1-й сезон
5-я серия

Неновые регионы: дорога домой (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

9.12024, Неновые регионы: дорога домой. Сезон 1. Серия 5
Документальный16+
«Неновые регионы: дорога домой» – это документальный сериал, рассказывающий о людях, которые возвращаются в исторические регионы России, чтобы восстановить связь с прошлым, найти себя и внести вклад в будущее нашей страны. Он дает уникальную возможность погрузиться в реальную жизнь Донбасса и Новороссии, чтобы увидеть правду своими глазами.
Каждая серия – это полные эмоций искренние жизненные истории, которые тщательно собрали журналисты Донецкого агентства новостей, Луганского информационного центра, Херсонского агентства новостей и Запорожского агентства новостей. Герои сериала ищут свои корни, поддерживают нуждающихся, находят любовь или изучают историю своей семьи и страны. Личные судьбы героев показывает, как история, культура и память связывают регионы и народы в единое целое.
Сериал напоминает нам, что так называемые «новые» регионы всегда были неотъемлемой частью Русского мира и большой России. За 30 лет разделения наша общая многовековая история не стерлась – она продолжает жить в сердцах людей, объединяя их судьбы и укрепляя связь поколений. «Неновые регионы: дорога домой» – это история о том, как прошлое становится мостом в будущее, а память – основой для единства.

