Немного о Страшилке (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Немного о Страшилке
1-й сезон
1-я серия

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Немного о страшилке» – мультсериал о приключениях трех друзей – Крота, Летучей мыши и Солнечного Зайчика.

До поры до времени эти персонажи были не знакомы друг с другом, что неудивительно – Крот и Мышь любят мрак и темноту, а Солнечный Зайчик, напротив, привык радоваться солнечным лучам и всему яркому и красочному. Но однажды герои мультфильма «Немного о страшилке» встречаются, и не только находят общий язык, но и отправляются навстречу увлекательным приключениям.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг