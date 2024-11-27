Немного о Страшилке (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Немного о страшилке» – мультсериал о приключениях трех друзей – Крота, Летучей мыши и Солнечного Зайчика.



До поры до времени эти персонажи были не знакомы друг с другом, что неудивительно – Крот и Мышь любят мрак и темноту, а Солнечный Зайчик, напротив, привык радоваться солнечным лучам и всему яркому и красочному. Но однажды герои мультфильма «Немного о страшилке» встречаются, и не только находят общий язык, но и отправляются навстречу увлекательным приключениям.

