Нелюбовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.82015, Нелюбовь. Серия 1
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Тамара всегда считала старшую дочь Динку самой большой ошибкой в своей жизни, ведь Динка – результат изнасилования. Отношение к нелюбимой дочке меняется в лучшую сторону, когда в жизни Тамары появляется Петр, вдовец с сыном Сашей. Но семейная идиллия длится недолго. Петр гибнет в пожаре. Причиной возгорания дома могла стать игра пятилетней Динки со спичками. И хотя эта версия не находит подтверждения, ненависть обезумевшей от горя Тамары вспыхивает с новой силой.
Сериал Нелюбовь 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ЯРРежиссёр
Яна
Романенко
- Актёр
Антон
Макарский
- ИИАктриса
Ирина
Иванова
- МСАктёр
Максим
Сарпов
- Актриса
Анастасия
Куимова
- ЛМАктриса
Людмила
Михненкова
- ЕБАктёр
Евгений
Бочкарев
- ОЗАктёр
Олег
Захаров
- НААктриса
Наталья
Адамовская
- ЯРСценарист
Яна
Романенко
- ЯРПродюсер
Яна
Романенко
- АМОператор
Александр
Мальщуков
- МКОператор
Максим
Кочетов
- ПТОператор
Павел
Торлопов
- ИЧКомпозитор
Илико
Читашвили