Нелюбовь. Серия 1
Wink
Сериалы
Нелюбовь
1-й сезон
1-я серия

Нелюбовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.82015, Нелюбовь. Серия 1
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Тамара всегда считала старшую дочь Динку самой большой ошибкой в своей жизни, ведь Динка – результат изнасилования. Отношение к нелюбимой дочке меняется в лучшую сторону, когда в жизни Тамары появляется Петр, вдовец с сыном Сашей. Но семейная идиллия длится недолго. Петр гибнет в пожаре. Причиной возгорания дома могла стать игра пятилетней Динки со спичками. И хотя эта версия не находит подтверждения, ненависть обезумевшей от горя Тамары вспыхивает с новой силой.

Сериал Нелюбовь 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.6 IMDb