Нелюбовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Тамара всегда считала старшую дочь Динку самой большой ошибкой в своей жизни, ведь Динка – результат изнасилования. Отношение к нелюбимой дочке меняется в лучшую сторону, когда в жизни Тамары появляется Петр, вдовец с сыном Сашей. Но семейная идиллия длится недолго. Петр гибнет в пожаре. Причиной возгорания дома могла стать игра пятилетней Динки со спичками. И хотя эта версия не находит подтверждения, ненависть обезумевшей от горя Тамары вспыхивает с новой силой.



