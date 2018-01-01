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Отправь ее другу в мессенджере"},location:{set:"Установлен регион: {location}"},pin_change:{message_success:"ПИН-код успешно изменен"},promo_code:{copied:"Промокод скопирован"},purchase_failed:{message:"Не удалось совершить покупку",submessage:"Проверьте данные вашей карты и остаток на счете"},rating:{message_error:"Невозможно поставить оценку"},reminder:{button:"Спасибо, понятно",cancel:{subtitle:"Действительно отключить уведомление?",subtitle_film:"Действительно не сообщать о премьере?",subtitle_series:"Действительно не сообщать о выходе новых серий?",title:"Отключение уведомлений"},episode:"Пришлём уведомление о каждой новой серии в день премьеры.",film:"Пришлём уведомление в день премьеры.",series:"Пришлём уведомление о каждой новой серии в день премьеры.",submessage:"Настройки в разделе «Напоминания»",subtitle:"Получите напоминание о премьере этого фильма, нажав на колокольчик",title:"Скоро на экранах"},send_error:{message:"Ошибка при отправке"}},page:{404:{desc:"Чтобы найти интересующую вас тему, воспользуйтесь поиском","desc.3000053":"Но доступны тысячи других фильмов и сериалов","desc.search_film":"Воспользуйтесь поиском, чтобы найти фильм или сериал",meta:{desc:"Запрашиваемая страница недоступна – {sitename} – ТВ-каналы, фильмы и сериалы",title:"Запрашиваемая страница недоступна"},search:{placeholder:"Поиск",placeholder_wide:"Название фильма, сериала или имя актёра"},title:"Страница не найдена","title.3000053":"Контент не доступен для текущего профиля"},alice:{desc:"Привет! 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