Нечего терять (сериал, 2017) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Корейская дорама о вспыльчивой судье, стремящейся доказать невиновность брата, и ее строгом коллеге, с которым ей приходится сотрудничать. Ли Чончу, хоть и работает в суде, обладает взрывным характером и не стесняется кричать на обвиняемых. Однажды она узнает, что ее старший брат, который подозревался в изнасиловании и убийстве, погиб, пытаясь очистить свое имя. Чончу начинает собственное расследование, а в это время к ней в отдел назначают нового судью Са Ихёна, известного своей приверженностью правилам и букве закона. К чему приведет их сотрудничество, расскажет дорама «Нечего терять» (2017) — смотрите ее с русской озвучкой в видеосервисе Wink онлайн.



