WinkСериалыНебесный огонь1-й сезон5-я серия
Небесный огонь (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2019, Skyfire
Фантастика, Драма18+
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О сериале
Таинственным образом из трущоб исчезает мальчик, на его поиски пускаются историк и журналист. Ведение поисков осложняют ряд странных, никак не связанных между собой происшествий, включая предупреждения о надвигающемся стихийном бедствии.
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СтранаИндия
ЖанрФантастика, Драма
КачествоSD
Время36 мин / 00:36
Рейтинг
4.3 IMDb