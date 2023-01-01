Небесный огонь (сериал, 2019) смотреть онлайн
2019, Skyfire 1 сезон
Фантастика, Зарубежные18+
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Сюжет
Таинственным образом из трущоб исчезает мальчик, на его поиски пускаются историк и журналист. Ведение поисков осложняют ряд странных, никак не связанных между собой происшествий, включая предупреждения о надвигающемся стихийном бедствии.
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Информация
СтранаИндия
ЖанрыФантастика, Драмы, Зарубежные
Рейтинг
4.3 IMDb