Небесный огонь. Серия 1
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Небесный огонь (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2019, Skyfire
Фантастика, Драма18+

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О сериале

Таинственным образом из трущоб исчезает мальчик, на его поиски пускаются историк и журналист. Ведение поисков осложняют ряд странных, никак не связанных между собой происшествий, включая предупреждения о надвигающемся стихийном бедствии.

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Страна
Индия
Жанр
Фантастика, Драма
Качество
SD
Время
35 мин / 00:35

Рейтинг

4.3 IMDb