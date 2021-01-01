2021, Heaven's Gate
Документальные, Мини-сериалы18+
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Небесные врата: Культ культов (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сюжет
Документальный мини-сериал о безумном религиозном движении «Небесные врата». Сообщество с таким поэтичным названием основали Маршалл Эпплуайт и Бонни Неттлз в 1974 году. Позже оно приобрело все черты культа, а в 1997-м многие последователи движения совершили массовый суицид. «Небесные врата: культ культов» покажет историю сообщества глазами бывших участников и их близких. В сериале также можно будет увидеть редкие кадры из жизни культа, которые ранее не публиковались.
Сериал Небесные врата: Культ культов 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыКриминал, Документальные, Мини-сериалы
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb