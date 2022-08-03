Небесные врата: Культ культов (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Документальный мини-сериал о безумном религиозном движении «Небесные врата». Сообщество с таким поэтичным названием основали Маршалл Эпплуайт и Бонни Неттлз в 1974 году. Позже оно приобрело все черты культа, а в 1997-м многие последователи движения совершили массовый суицид. «Небесные врата: культ культов» покажет историю сообщества глазами бывших участников и их близких. В сериале также можно будет увидеть редкие кадры из жизни культа, которые ранее не публиковались.

