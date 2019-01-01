Не обманешь (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Первое впечатление о незнакомых людях у нас формируется мгновенно и неосознанно. В дальнейшем мы свято верим ему. Полностью на него полагаемся. Часто на его основе делаем о людях далеко идущие выводы. Удивительно опрометчиво, кстати! Учитывая, что первое впечатление — не что иное, как иллюзия нашего мозга, стереотип, заблуждение. Если не вмешиваться в процесс его формирования, мы никогда не узнаем точно: кто друг, а кто враг; кому можно верить, а кому — нет. Мы больше не можем подвергать вас такой опасности!



Пришла пора научиться разбираться в людях и распознавать обидчиков, лжецов и манипуляторов с первых секунд общения!

