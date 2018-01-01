Найджел Слэйтер. Ближневосточная кухня (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2018, Nigel Slater's Middle East
Документальные18+
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Сюжет
Найджел Слэйтер исследует Ближний Восток, готовит еду и делит трапезу вместе с жителями Ливана, Турции и Ирана, раскрывая секреты древнейших кухонь мира.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.2 IMDb