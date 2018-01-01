Найджел Слэйтер. Ближневосточная кухня. Серия 1
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Найджел Слэйтер. Ближневосточная кухня
1-й сезон
1-я серия

Найджел Слэйтер. Ближневосточная кухня (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2018, Nigel Slater's Middle East
Документальные18+

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Сюжет

Найджел Слэйтер исследует Ближний Восток, готовит еду и делит трапезу вместе с жителями Ливана, Турции и Ирана, раскрывая секреты древнейших кухонь мира.

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Рейтинг

8.2 IMDb