Найджел Слэйтер. Ближневосточная кухня
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Найджел Слэйтер. Ближневосточная кухня

Найджел Слэйтер. Ближневосточная кухня (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Nigel Slater's Middle East 1 сезон
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Найджел Слэйтер исследует Ближний Восток, готовит еду и делит трапезу вместе с жителями Ливана, Турции и Ирана, раскрывая секреты древнейших кухонь мира.

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Рейтинг

8.2 IMDb