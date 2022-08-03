Найди отличия (мультсериал, 2017) сезон 7 серия 1 смотреть онлайн

Зеленый динозевл Ам Ням из популярной интерактивной головоломки Cut the Rope стал персонажем детского мультсериала, созданного по принципу знаменитой игры «Найди отличия». Анимационные карточки с Ам Нямом помогают юным зрителям развивать внимательность и зрительную память.

