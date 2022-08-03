WinkДетямНайди отличия3-й сезон3-я серия
Найди отличия (мультсериал, 2013) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн
8.42013, Найди отличия. Сезон 3. Серия 3
Мультсериалы6+
Серия в подписке «Wink Дети»
О сериале
Зеленый динозевл Ам Ням из популярной интерактивной головоломки Cut the Rope стал персонажем детского мультсериала, созданного по принципу знаменитой игры «Найди отличия». Анимационные карточки с Ам Нямом помогают юным зрителям развивать внимательность и зрительную память.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время3 мин / 00:03
Рейтинг
7.7 КиноПоиск