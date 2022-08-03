Найди отличия (мультсериал, 2012) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

WinkДетямНайди отличия2-й сезон4-я серия
Мультсериалы6+
Серия в подписке «Wink Дети»
- 6+4 мин
О сериале
Зеленый динозевл Ам Ням из популярной интерактивной головоломки Cut the Rope стал персонажем детского мультсериала, созданного по принципу знаменитой игры «Найди отличия». Анимационные карточки с Ам Нямом помогают юным зрителям развивать внимательность и зрительную память.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время3 мин / 00:03
Рейтинг
7.7 КиноПоиск