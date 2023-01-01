Найди меня (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Стажерка из полиции Парижа пытается найти убийцу, играя по его правилам. Детектив «Найди меня» (2023) — захватывающий французский сериал об опасном расследовании.



28-летняя Лена Мартине — коммьюнити-менеджер, устроившаяся стажеркой в парижскую полицию. Ее задача — сделать ведомство более привлекательным для граждан, улучшив его имидж. Лена буквально живет в соцсетях: в интернете она заводит новые знакомства, покупает продукты и смотрит обучающие видео. Однажды Лена понимает, что блогер, на которую она подписана, подозрительно долго не выкладывает новые посты. Оказывается, что девушка стала жертвой серийного убийцы, который орудует в Париже. Во главе расследования становится комиссар Агата Руффен, которая просит Лену помочь ей найти преступника, который использует соцсети, чтобы оклеветать полицию. Лена погружается в новое дело с головой, решившись войти в контакт с убийцей.



