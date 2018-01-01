Навстречу тьме. Сезон 1. Серия 7
Навстречу тьме (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

6.62018, Into the Dark
Ужасы, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Антология ужасов, каждый эпизод которой связан с известным праздником.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

