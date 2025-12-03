Настоящий детектив. Сезон 1. Серия 27
Wink
Сериалы
Настоящий детектив
1-й сезон
27-я серия
8.92024, Настоящий детектив. Сезон 1. Серия 27
Документальный16+

Настоящий детектив (сериал, 2024) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Цикл документальных передач, основанный на реальных уголовных делах.

Какова цена человеческой жизни? Для нормальных людей она бесценна. А для преступника? Где та граница, перешагнув которую человек превращается в зверя и готов ради корысти лишить жизни ни в чем не виновного?
Наш рассказ о настоящих уголовных делах, сотрудниках уголовного розыска и прокуратуры, реальных сыщиках и детективах.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг