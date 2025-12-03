Настоящий детектив (сериал, 2024) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн бесплатно

Цикл документальных передач, основанный на реальных уголовных делах.



Какова цена человеческой жизни? Для нормальных людей она бесценна. А для преступника? Где та граница, перешагнув которую человек превращается в зверя и готов ради корысти лишить жизни ни в чем не виновного?

Наш рассказ о настоящих уголовных делах, сотрудниках уголовного розыска и прокуратуры, реальных сыщиках и детективах.

