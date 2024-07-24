Каждый из фильмов посвящен одному десятилетию и рассказывает об особенностях празднования Нового года в нашей стране в это время, об особенном отношении к этому празднику. Вместе с героями телезрители вспомнят, как готовились к Новому году, какие вещи носили они сами, их родители, бабушки и дедушки, как причесывались и, конечно, что было на столе. С помощью реконструкции событий и ярких рассказов авторы цикла воссоздадут атмосферу 60-х, 70-х, 80-х и 90-х годов, рассказывая о вещах, предметах быта и обо всем, что нас окружало в те годы.

