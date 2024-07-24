Наш Новый год. Золотые восьмидесятые
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Наш Новый год (сериал, 2010) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.32010, Наш Новый год. Золотые восьмидесятые
Документальный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Каждый из фильмов посвящен одному десятилетию и рассказывает об особенностях празднования Нового года в нашей стране в это время, об особенном отношении к этому празднику. Вместе с героями телезрители вспомнят, как готовились к Новому году, какие вещи носили они сами, их родители, бабушки и дедушки, как причесывались и, конечно, что было на столе. С помощью реконструкции событий и ярких рассказов авторы цикла воссоздадут атмосферу 60-х, 70-х, 80-х и 90-х годов, рассказывая о вещах, предметах быта и обо всем, что нас окружало в те годы.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
70 мин / 01:10

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