О том, почему люди боятся жить так, как они хотят.
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Нам надо поговорить
1-й сезон
О том, почему люди боятся жить так, как они хотят.

Нам надо поговорить (сериал, 2023) сезон 1 серия 76 смотреть онлайн бесплатно

7.92023, О том, почему люди боятся жить так, как они хотят.
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Программа в жанре интервью. Ведущая совместно с психологами обсуждает такие темы воспитания, личностного роста, карьеры и другие.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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